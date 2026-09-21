Makin Aktif, Strummer Electro Siapkan Vonis Aku

jpnn.com, YOGYAKARTA - Strummer Electro, project synthwave asal Yogyakarta, makin aktif mewarnai kancah musik lokal.

Duo moniker, Strummer (vokal/gitar) and Electro (synthesizer) itu telah wira-wiri bermain di berbagai gigs.

Pada Agustus 2026 lalu, Strummer Electro menjadi bagian dari lineup festival musik tahunan bergengsi di Yogyakarta, yaitu Cherrypop Festival 2026 yang digelar di kawasan Candi Prambanan.

Strummer Electro sendiri telah mengeluarkan 6 lagu yang dirilis sejak Oktober 2025, mulai dari Di Radarku, Nanti, No Viral No Problem, Air Mata Sang Hujan, Hai Kotaku, dan terakhir Betapa Beruntung.

"Tanpa melalui pertimbangan yang njelimet, lagu ini kami rencanakan rilis satu lagu per bulan. Toh musik itu ya musik dan musisi itu ya musisi. Kami memang berharap semua single-nya didengerin. Karena kami memperlakukan setiap lagu itu setara maka strategi yang dipilih pun dengan merilisnya per single” ungkap Strummer Electro mengenai pemilihan strategi rilis single per bulan ini.

Setelah merilis 6 single secara mandiri, untuk rilisan terbaru, Strummer Electro menggandeng DoggyHouse Records.

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Enam lagu awal Strummer Electro secara garis besar menggabungkan aransemen elektronik modern dengan balutan pop yang energetik.

Sementara itu pada single ke tujuh yang diberi judul Vonis Aku, Strummer Electro berani keluar dari zona nyaman dengan mengeksplorasi synthwave dan darkwave, musik elektronik gaya 80an yang bernuansa retro dengan nuansa post-punk yang lebih muram dan terkesan sinis.