Makin Aman, WhatsApp Siapkan Fitur Pesan Teks Sekali Lihat di Android

jpnn.com, JAKARTA - Platform pesan instan, WhatsApp kembali melakukan inovasi terbaru melalui kehadiran fitur privasi baru, pesan teks sekali lihat (View Once).

Fitur itu dirancang khusus untuk memberikan pengalaman lebih mulus dan aman bagi para pengguna perangkat Android.

Meski begitu, fitur itu hadir dalam versi coba atau beta untuk Android 2.26.45.6.

WhatsApp menjelaskan fitur itu memungkinkan pengguna mengirimkan pesan teks sekali lihat. Nantiny, pesan tersebut akan langsung menghilang dari ruang obrolan setelah penerima membacanya.

?Untuk mengirim pesan teks sekali lihat, pengguna cukup mengetik teks pada kolom pesan, menekan dan menahan tombol kirim, lalu memilih opsi "View Once".

?Teks yang dikirim dengan mode sekali lihat tidak langsung muncul secara otomatis di dalam ruang obrolan.

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Penerima harus mengetuknya terlebih dahulu untuk membacanya dan pesan tersebut tidak dapat dibuka kembali setelah ditutup.

Pesan sekali lihat juga tidak dapat disalin, diteruskan, maupun disimpan.