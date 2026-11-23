Makin Banyak, Grup WhatsApp Bisa Menampung 1.500 Anggota
jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi pesan insta, WhatsApp melakukan penambahan kapasitas anggota untuk obrolan grup.
Nantinya grup itu bisa menampung hingga 1.500 anggota.
Engadget, Jumat (20/11) waktu setempat, menyebut hal itu pertama kali ditemukan oleh WABetaInfo.
Mungkin jumlah anggota dalam sebuah grup yang mencapai ribuan terdengar mustahil.
Namun, sebenarnya kemampuan ini sangat penting khususnya untuk mereka yang mengelola obrolan komunitas lokal maupun sekolah.
Sebelumnya, Meta membatasi jumlah anggota dalam suatu grup di WhatsApp hanya bisa menampung 1.024 anggota.
Jika suatu komunitas memiliki jumlah anggota yang lebih besar, administrator mungkin perlu membuat grup lain.
Kapasitas baru itu mungkin cukup besar untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Aplikasi pesan insta, WhatsApp melakukan penambahan kapasitas anggota untuk obrolan grup.
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