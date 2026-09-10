Makin Dekat dengan Konsumen, Lepas Dirikan Diler Baru di Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Jenama otomotif asal Tiongkok, Lepas kembali memperluas jaringannya melalui kehadiran diler baru bernama Lepas Mas Semarang pada Rabu (10/9).

Kehadiran diler baru itu membawa pilihan kendaraan elekttrifikasi Lepas lebih dekat kepada konsumen di kota Lumpia melalui dua model dengan pendekatan elektrifikasi yang berbeda, yaitu Lepas E4 EV dan Lepas L8 PHEV.

Saat ini tren mobilitas berbasis energi bersih di Jawa Tengah terus menunjukkan grafik positif. H

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ingga triwulan I 2026, sebanyak 22.434 unit kendaraan listrik tercatat di Jawa Tengah, didukung oleh 283 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Menggandeng PT Mitra Auto Sinergi diler itu beroperasi di Jalan Mayor Jend DI Panjaitan Nomor 80, Semarang, Jawa Tengah. Store baru itu berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 1.200 meter.

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengungkapkan Lepas MAS Semarang menjadi langkah untuk memperluas jaringan di Jawa Tengah sekaligus semakin mendekatkan brand dengan konsumen di Semarang dan sekitarnya.

"Kami terus memperkuat jaringan di Indonesia untuk memberikan akses yang lebih mudah terhadap produk dan layanan, sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan konsumen modern,” ujar Temmy dalam siaran persnya, Rabu (10/9).

Lebih Dekat dengan Konsumen Semarang

Mengusung layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts), diler itu menghadirkan kebutuhan konsumen mulai dari pembelian kendaraan hingga layanan purnajual dalam satu lokasi.