Makin Diminati, Kompetisi DigiHack Diikuti 256 Tim Dari Berbagai Perguruan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran ajang DigiHack 2025: Expanding Digital Horizons with TelkomGroup resmi ditutup pekan lalu (15/9).

Kompetisi inovasi berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI) yang diinisiasi Telkom Indonesia itu berhasil menarik 256 tim dari berbagai perguruan tinggi di seluruh tanah air.

Antusiasme tinggi menjadi bukti nyata besarnya semangat generasi muda untuk berkontribusi membangun ekosistem digital tanah air bersama Telkom.

Mengusung tema “AI for Good: Empowering Innovation with TelkomGroup”, DigiHack 2025 mengajak talenta muda untuk merancang solusi digital yang inovatif dan berdampak sosial.

Ajang itu dikemas dalam format challenge-based competition, dengan fokus pada penyelesaian isu-isu nyata melalui pendekatan teknologi yang aplikatif.

DigiHack 2025 adalah pre-event dari Innovillage yang menjadi ruang kolaborasi strategis dalam mendorong lahirnya inovasi berbasis AI guna menjawab tantangan di berbagai sektor dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

"Melihat tingginya partisipasi dan kualitas ide yang masuk, kami optimis terhadap masa depan talenta digital Indonesia. Para peserta menunjukkan semangat dan kapabilitas luar biasa dalam menghadirkan inovasi berbasis teknologi yang mampu menjawab tantangan zaman," ujar Vice President HC Culture & Industrial Relations Telkom, Iwan Setiawan.

Dia menyampaikan capaian 256 tim pendaftar ini jauh melampaui ekspektasi awal, yang mempertegas komitmen Telkom dalam menciptakan ruang tumbuh bagi inovator muda tanah air.