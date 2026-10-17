Makin Diminati, Produk Olahan Kelapa RAI Dipesan hingga Puluhan Ton

jpnn.com, BSD CITY - Desiccated Coconut saat ini tengah diminati di sejumlah pasar mancanegara.

Produk olahan berbasis kelapa itu bahkan telah dipesan dengan jumlah besar.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Owner PT Royal Agro Industri (RAI) Jerry Hermawan Lo saat mengujungi pameran perdagangan internasional Indonesia atau Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (17/10).

Pemilik JHL Group itu mengungkapkan bahwa desiccated coconut sudah terjual hingga puluhan ton pada pameran tersebut.

Dia menyebut ada sejumlah pelanggan dari luar negeri sudah memesan produknya lebih dari 1 kontainer.

"Jadi, kemarin saya sudah dapat laporan, kami sudah closing kemarin aja 52 ton. Ini ada beberapa buyer dari luar negeri berminat lagi membeli desiccated coconut kami dua atau tiga kontainer lagi," kata Jerry.



Desiccated Coconut (kelapa parut kering) adalah daging buah kelapa tua yang diparut, dicacah, lalu dikeringkan secara higienis hingga memiliki kadar air yang sangat rendah.

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Produk itu memiliki aroma dan rasa yang gurih khas kelapa dan kaya akan nutrisi seperti serat, lemak sehat, dan protein.

Menurut Jerry olahan produknya itu memang disiapkan untuk diekspor. Dia menyebut produknya sudah tembus di berbagai negara.