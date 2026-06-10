Makin Gacor di Timnas, Ole Romeny Ungkap Rahasianya
jpnn.com - Ole Romeny kembali menjadi pembeda saat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan.
Striker andalan Skuat Garuda itu mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026).
Gol tersebut semakin mempertegas peran penting Ole di lini depan Timnas Indonesia.
Dalam dua laga FIFA Matchday bulan ini, pemain berusia 25 tahun itu selalu mencatatkan namanya di papan skor dan menjadi salah satu faktor utama di balik dua kemenangan beruntun skuad Garuda.
Mentalitas Ole kembali terlihat saat menghadapi Mozambik. Ketika mendapat peluang emas pada menit ke-12, Ole tampil dingin.
Memanfaatkan umpan Ragnar Oratmangoen, ia berhasil lolos dari pengawalan lawan sebelum mengecoh kiper dan mencetak gol kemenangan.
Produktivitas Ole bersama Timnas Indonesia kini semakin mengesankan.
Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani, ia telah mengoleksi enam gol.
Striker Timnas Indonesia Ole Romeny makin menunjukan ketajamannya. Ia mengungkapkan rahasia di balik penampilannya itu.
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