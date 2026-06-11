Makin Hobi Bertani, Kaka Slank Ungkap Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Slank, Kaka ternyata makin mendalami hobi barunya yakni bertani.
Sejak 2023 lalu, dia konsisten bercocok tanam dengan menanam berbagai sayur-sayuran.
Kaka Slank mengaku mempunyai lahan sekitar setengah hektar di kawasan Bogor untuk bertani.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sebuah penyegaran di tengah kesibukannya sebagai seorang musisi.
"Gue recharge di situ (bertani), entar balik lagi ke Slank. Mumet di studio, recharge di situ," kata Kaka Slank di Potlot, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Selain penyegar pikiran, pemilik nama asli Akhadi Wira Satriaji itu juga merasakan manfaat lain ketika bertani.
Kaka Slank memperoleh hasil tani yang ternyata cukup membantu kebutuhan pangan di rumah.
"Aku menanam sayur, mungkin buat kebutuhan sehari-hari. Sekarang sudah 80 persen dari kebun,” ucap pelantun Republik Fufufafa itu.
Vokalis band Slank, Kaka ternyata makin mendalami hobi barunya yakni bertani. Sejak 2023 lalu, dia konsisten bercocok tanam dengan....
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