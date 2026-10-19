Makin Loyo, Rupiah Sore Ini Ditutup Melemah 19 Poin, USD Jadi Rp18.046

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi rupiah melanjutkan pelemahan dipengaruhi potensi pengetatan kebijakan The Fed.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Senin, bergerak melemah 19 poin atau 0,11 persen menjadi Rp18.046 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.027 per USD.

“Pernyataan terkini dari para pejabat The Fed mengisyaratkan mereka tetap terbuka terhadap pengetatan kebijakan lebih lanjut, meskipun belum ada sinyal kuat mengenai kenaikan suku bunga pada pertemuan 27–28 Oktober,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Mengutip Anadolu, Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan kembali komitmen bank sentral tersebut terhadap stabilitas harga, namun ia enggan memberikan sinyal mengenai keputusan kebijakan yang akan diambil dalam pertemuan-pertemuan yang tersisa tahun ini.

Dalam perbincangan dengan Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bangkok, Thailand, Warsh menyatakan The Fed telah menarik sebagian akomodasi moneternya sekitar satu bulan yang lalu.

Dirinya menuturkan perkembangan yang terjadi sejak pertemuan September secara umum sesuai dengan ekspektasi.

Warsh menambahkan para pengambil kebijakan akan mengevaluasi data mengenai output, ketenagakerjaan, dan inflasi saat menentukan langkah kebijakan pada pertemuan Oktober dan Desember mendatang.

Dia memilih untuk tidak mendahului keputusan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, seraya menyebut pendekatannya sebagai bagian dari babak baru di The Fed.