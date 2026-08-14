Makin Mudah Merencanakan Perjalanan, Goldenbird Perluas Akses Reservasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat kini terbiasa mencari cara yang lebih cepat dan praktis dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk merencanakan perjalanan.

Kebiasaan ini turut mendorong penggunaan kanal digital di Indonesia untuk menyewa kendaraan, yang kini mencapai hampir 70% dari total pemesanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan makin mengutamakan kemudahan dalam mencari informasi dan melakukan reservasi perjalanan.

Memahami perubahan tersebut, Bluebird Group memperluas kemudahan akses digital untuk layanan sewa mobil, Goldenbird, melalui aplikasi MyBluebird dan web reservation.

Baik MyBluebird ataupun web reservation memberikan pilihan bagi pelanggan untuk mengakses layanan Goldenbird sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing.

Melalui kedua kanal ini, pelanggan dapat mengeksplorasi pilihan layanan, melihat variasi armada dan estimasi biaya, hingga melakukan reservasi secara lebih mudah.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk Monita Moerdani mengatakan setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda dalam memilih layanan transportasi. Ada pelanggan yang masih dalam tahap awal eksplorasi, mencari informasi sebelum menentukan pilihan layanan yang sesuai, sementara pelanggan lainnya sudah mengetahui kebutuhannya dan menginginkan pengalaman reservasi yang lebih seamless dan terintegrasi dengan ekosistem Bluebird Group.

"Bagi kami, kemudahan reservasi bukan hanya menyediakan akses digital, tetapi juga memberikan pilihan kanal yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui MyBluebird dan web reservation, pelanggan dapat memilih cara yang paling nyaman untuk mengakses dan melakukan reservasi Goldenbird, dengan tetap mengedepankan standar layanan dan kualitas pengalaman Bluebird Group yang menjadi kepercayaan pelanggan," ujar Monita.

Aplikasi MyBluebird menghadirkan pengalaman yang lebih terintegrasi dan personal bagi pelanggan yang sudah menggunakan berbagai layanan Bluebird Group.