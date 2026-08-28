Makin Matching dengan Persebaya, Diogo Ramalho Ungkap Dampak Besar TC di Thailand

jpnn.com - Sembilan hari menjalani pemusatan latihan di Thailand memberi pengalaman penting bagi pemain baru Persebaya Surabaya Diogo Ramalho.

Gelandang anyar Persebaya itu mulai memahami lebih jelas karakter permainan yang ingin diterapkan pelatih Bernardo Tavares.

Sebagai pemain baru, Ramalho dituntut beradaptasi secepat mungkin dengan lingkungan barunya. Kesempatan berlatih bersama skuad Green Force selama berada di Thailand menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Persebaya menggelar pemusatan latihan (TC) di Thailand sejak Selasa (18/8) sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Selain latihan, skuad Bajul Ijo juga mendapat kesempatan menguji perkembangan tim melalui sejumlah pertandingan uji coba.

"Pemusatan latihan ini merupakan program yang sangat baik bagi tim. Kami memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berlatih dengan intensitas tinggi, dan fokus penuh pada persiapan menghadapi musim baru," ujar Ramalho.

Menurut pemain asal Portugal tersebut, waktu yang lebih banyak bersama rekan setim membantu proses adaptasi berjalan lebih cepat.

Apalagi, Persebaya kini memiliki sejumlah pemain baru yang membutuhkan waktu untuk memahami sistem permainan Tavares. Kekompakan menjadi salah satu aspek yang terus dibangun selama berada di Thailand.

"Hal ini sangat penting karena kami memiliki banyak pemain baru yang masih beradaptasi dengan tim maupun dengan ide-ide pelatih. Dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kami bisa membangun kekompakan, memahami sistem permainan, sekaligus mempersiapkan kondisi fisik," jelasnya.