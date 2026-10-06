Makin Pedas, Harga Cabai Rawit Tembus Rp114 Ribu Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp114.000 per kilogram.

Harga cabai merah besar mencapai Rp81.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp82.500 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp84.500 per kilogram.

Komoditas bawang merah di harga Rp43.450 per kilogram, bawang putih Rp43.750 per kilogram.

Kemudian, harga telur ayam ras Rp31.550 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.900 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp15.850 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp17.000 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.550 per kilogram.

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Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.150 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp17.000 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga daging ayam ras segar Rp40.800 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp151.250 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp130.950 per kilogram.