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Makin Praktis, Asuransi Astra Gabungkan Beragam Layanan Produk di Aplikasi myGarda

Makin Praktis, Asuransi Astra Gabungkan Beragam Layanan Produk di Aplikasi myGarda
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Asuransi Astra melakukan inovasi terbaru dengan meluncurkan aplikasi MyGarda di Jakarta Selatan pada Jumat (11/9). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Astra melakukan inovasi terbaru dengan meluncurkan aplikasi MyGarda di Jakarta Selatan pada Jumat (11/9).

Kehadiran aplikasi itu untuk mempertegas komitmen Asuransi Astra dalam memberikan kemudahan layanan kepada para pelanggannya dalam satu genggaman.

Sejatinya, sejak 2015, perusahaan yang merupakan bagian dari Astra Financial itu sudah beradaptasi dengan tren teknologi.

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Mereka mengawali digitalisasi melalui kehadiran Otocare dan disusul dengan Medcare pada tahun berikutnya.

Seiring berjalannya waktu, Otocare dan Medcare terus berkembang. Otocare dibekali fitur yang dapat mempermudah pengelolaan polis pelanggan seperti kehadiran chatbot GarXia.

Sementara Medcare terus mendapatkan penyegaran dengan berbagai fitur yang bermanfaat bagi pelanggan seperti Express Appointment dan Express Discharge. Layanan itu membuat pelanggan Garda Medika dapat menerima layanan kesehatan yang seamless.

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Namun, kedua aplkasi itu dilebur ke dalam satu dalam platform tunggal (one-stop application) myGarda.

Pengabungan seluruh ekosistem produk asuransi ke dalam aplikasi itu menjawab kendala pelanggan yang memiliki lebih dari satu polis agar tidak perlu lagi mengundug banyak aplikasi.

Asuransi Astra melakukan inovasi terbaru dengan meluncurkan aplikasi MyGarda di Jakarta Selatan pada Jumat (11/9).

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