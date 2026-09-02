Makin Viral Jelang 9.9! Kolaborasi Shopee bersama Naykilla & Tenxi Ramai Dibicarakan Netizen

jpnn.com, JAKARTA - Lagu yang FYP pasti bikin netizen membuanya jadi versi mereka sendiri, seperti boomingnya jingle terbaru “Kasih Aba-Aba 2.0”.

Jingle spesial kolaborasi Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama Naykilla dan Tenxi. Sejak diperkenalkan dan sudah mulai berseliweran di media sosial.

Adaptasi dari lagu “Kasih Aba-Aba” ini masih membawa warna HipDut khas keduanya, tetapi hadir dengan lirik baru yang dekat dengan keseruan berbelanja di Shopee.

Daya tarik lagu ini terbukti dari angka perolehan penonton yang fantastis di berbagai platform digital baik itu di akun Shopee Indonesia, Naykilla dan Tenxi:

? TikTok: Video utama yang memperkenalkan "Kasih Aba-Aba 2.0" di akun Official Naykilla dan Tenxi telah menembus dengan lebih dari 18 juta views.

? YouTube: Lewat unggahan official jingle terbaru di YouTube ini mencatatkan lebih dari 10 juta views.

? Instagram: Rangkaian konten video di Instagram pun juga turun berhasil meraih lebih dengan lebih dari 13 juta views.