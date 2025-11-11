menu
Makna Emosional di Balik Kemenangan Timnas U-17 Indonesia atas Honduras

Makna Emosional di Balik Kemenangan Timnas U-17 Indonesia atas Honduras

Makna Emosional di Balik Kemenangan Timnas U-17 Indonesia atas Honduras
Skuad Timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia U-17 2025. Foto: FIFA.

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akhirnya mencatatkan kemenangan perdana di ajang Piala Dunia U-17 2025.

Skuad asuhan Nova Arianto menundukkan Honduras dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup H di Lapangan 7 Aspire Academy, Doha, Qatar, Senin (10/11/2025).

Sejarah Tercipta di Doha

Kemenangan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia mampu meraih tiga poin di Piala Dunia U-17.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya setelah pertandingan. 

Dia menilai hasil ini menjadi buah dari kerja keras dan semangat juang para pemain selama menjalani fase grup yang berat.

"Puji Tuhan saya sampaikan karena sekali lagi saya bersyukur bisa mengawal pemain-pemain muda ini dalam proses mereka di Piala Dunia."

"Mereka membuat sejarah baru dengan kemenangan ini," ucap legenda Persib Bandung itu.

Nova Minta Pemain Tak Cepat Puas

Meski bangga dengan pencapaian tersebut, Nova berharap anak asuhnya tidak cepat puas.

Laga Timnas U-17 Indonesia melawan Honduras meninggalkan sebuah cerita. Nova Arianto mengungkap pesan penting untuk pemain muda.

