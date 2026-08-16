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Makna Selebrasi Gol Winger Persib Luka Menalo Gesek Biola

Makna Selebrasi Gol Winger Persib Luka Menalo Gesek Biola
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Winger Persib Luka Menalo bak menggesek biola seusai mencetak gol. Foto: Barly Isham/persib

jpnn.com - GIANYAR - Luka Menalo bak menggesek biola seusai membuka rekening golnya di Persib Bandung.

Winger kelahiran Kroasia itu mencetak gol saat Persib meladeni Sabah FC pada laga persahabatan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8) malam.

Gol Menalo menjadi satu dari tiga gol yang tercipta pada laga itu. Persib menang 3-0.

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Menalo pun mengungkap makna gaya selebrasinya itu.

Dia menyebut ada banyak kenangan masa kecil dalam selebrasi gol tersebut, saat dia sering memainkan gim sepak bola dengan memasang idola masa kecilnya, penyerang Italia, Alberto Gilardino.

"Tidak, saya tidak bisa bermain biola. Selebrasi biola itu khas Gilardino ketika di PES 6. Waktu kecil, saya langsung melakukan selebrasi yang sama ketika ia mencetak gol di gim tersebut," ujar Menalo.

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Bersama fotografer ofisial Persib Barly Isham, pemain berkebangsaan Bosnia-Herzegovina itu sempat membahas selebrasi itu dalam sesi pemotretan beberapa waktu lalu.

Setelah mencetak gol semalam, dia sempat menerima kode dari Barly dan langsung melakukan gesekan biola tersebut.

Luka Menalo mencetak gol saat Persib meladeni Sabah FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

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