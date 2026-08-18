Maknai Kemerdekaan, JR Hadir dalam Kepedulian Untuk Warga Terdampak Bencana NTT

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI, Jasa Raharja terus memperkuat komitmen untuk menjaga mobilitas masyarakat agar berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi.

Semangat tersebut diwujudkan melalui agenda bertajuk “Kita Indonesia, Bergerak Aman dengan Harapan”, yang menempatkan keselamatan sebagai bagian dari cara bangsa merawat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Komitmen untuk hadir di tengah masyarakat juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

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Dalam merespons kondisi di sejumlah wilayah terdampak, Jasa Raharja menyiapkan dukungan bagi masyarakat pengungsi di tiga wilayah paling terdampak, yakni Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.

Dukungan tersebut diarahkan pada kebutuhan yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat terdampak, seperti bahan pangan pokok, air minum, sumber protein, makanan tambahan, selimut, tikar, hingga perlengkapan penerangan darurat.

Pelaksanaannya dikoordinasikan bersama BPBD, pemerintah daerah, dan/atau posko penanganan bencana setempat agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.

Kehadiran tersebut menjadi bagian dari semangat JR untuk tidak berjarak dengan masyarakat, khususnya ketika mereka berada dalam situasi sulit dan membutuhkan dukungan secara langsung. Bagi Jasa Raharja, makna perlindungan tidak berhenti pada pelaksanaan mandat utama perusahaan, tetapi juga tercermin dalam kepedulian dan kehadiran bersama masyarakat di tengah berbagai kondisi yang dihadapi.

Semangat kemerdekaan juga turut hadir dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Jasa Raharja pada 17 Agustus 2026. Upacara diikuti jajaran manajemen dan insan Jasa Raharja sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus meneguhkan kembali komitmen perusahaan dalam menjalankan mandat pelayanan publik.