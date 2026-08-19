Maknai Kemerdekaan RI, InJourney Group Hadirkan Kesenian Rakyat dan Kepedulian untuk NTT

jpnn.com, JAKARTA - Memaknai 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, InJourney Group menghadirkan Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan sebagai ruang bagi masyarakat untuk berkarya, berkontribusi, dan merawat keberagaman budaya Indonesia.

Berlangsung di Sarinah, Jakarta, kegiatan tersebut mempertemukan pekerja seni, komunitas budaya, UMKM, pelaku pariwisata, serta masyarakat dalam semangat gotong royong dan kebersamaan.

Lebih dari sekadar pertunjukan, Kesenian Rakyat menjadi representasi keberagaman budaya Nusantara sekaligus ruang bersama bagi masyarakat untuk menunjukkan karya dan potensinya.

Sebanyak lebih dari 1.500 pekerja seni mendapatkan ruang untuk berkarya dan tampil, dengan beragam ekspresi budaya seperti pertunjukan angklung, Tari Hudoq, Reog Ponorogo, hingga Tari Topeng Kolosal yang melibatkan lebih dari 100 penari.

Kegiatan itu juga menghadirkan 17 instalasi topeng karya pekerja seni dan 81 karya tangan seniman janur, serta memberikan ruang bagi 100 UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka.

Bagi InJourney Group, keterlibatan berbagai elemen tersebut mencerminkan ekosistem pariwisata Indonesia yang tidak hanya terdiri dari bandara, hotel, dan destinasi, tetapi juga masyarakat yang menghidupkan pengalaman pariwisata melalui seni, budaya, kreativitas, produk lokal, dan hospitality.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan bahwa kemerdekaan bagi InJourney bukan sekadar momentum untuk dirayakan, tetapi menjadi kesempatan untuk menghadirkan kontribusi nyata dan manfaat bagi masyarakat.

“Kemerdekaan bagi kami adalah tentang bagaimana kita mengambil bagian dan memberikan manfaat. Melalui Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan, kami ingin membuka ruang bagi masyarakat untuk berkarya, bagi budaya Indonesia untuk terus hidup, dan bagi berbagai elemen dalam ekosistem pariwisata untuk tumbuh bersama. Semangat ini kami hadirkan melalui gotong royong, kepedulian, dan kontribusi nyata,” ungkap Maya dalam keterangan resmi.