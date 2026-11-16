Maknai Pendidikan Sejati, Vincentia Cordialia Ajak Wisudawan UAJ Beri Dampak Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Pepatah 'tidak ada kata terlambat untuk belajar' sangat cocok menggambarkan perjalanan Vincentia Cordialia Halan.

Perempuan yang sudah menjadi profesional dengan karier lebih dari 25 tahun itu kembali duduk di bangku kuliah dalam Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ).

Sebagai wisudawan angkatan 2024, ia mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pidato yang mewakili seluruh wisudawan pada Selasa, (10/11) di ICE BSD, Tangerang.

Perjalanan akademik Vincentia cukup unik. Ia memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dan Magister Manajemen Bisnis Internasional, serta pengalaman profesional di bidang keuangan dan supply chain di sejumlah perusahaan multinasional. Meski begitu, pada pendidikannya kali ini, Vincentia memilih untuk mempelajari ilmu hukum.

Bukan tanpa alasan, keinginan ini muncul saat Vincentia menyadari tidak semua persoalan dapat dilihat hanya dari kacamata bisnis atau keuangan.

“Ada aspek hukum, hak dan kewajiban, serta kepentingan berbagai pihak yang juga perlu dipahami,” tuturnya.

Dia percaya, di UAJ ia dapat memperoleh pendidikan hukum yang memperkaya pengetahuan akademik sekaligus relevan dengan pengalaman dan nilai-nilai yang ia yakini.

Selama menempuh masa studi, Vincentia menceritakan tantangannya dalam membagi waktu, energi, dan perhatian antara pekerjaan, pendidikan, serta kehidupan pribadi di usia sekitar 50 tahun.