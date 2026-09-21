menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Maksimalkan Penanganan Karhutla, Menhut & Kepala BNPB Berkantor di Kalteng

Maksimalkan Penanganan Karhutla, Menhut & Kepala BNPB Berkantor di Kalteng

Maksimalkan Penanganan Karhutla, Menhut & Kepala BNPB Berkantor di Kalteng
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat melihat langsung penanganan karhutla di Kalteng, Senin (21/9). Sumber untuk JPNN

jpnn.com, KALTENG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berkantor di Kalimantan Tengah (Kalteng) demi memantau penanganan karhutla

Hal demikian seperti disampaikan Suharyanto setelah melihat langsung penanganan karhutla di Kalteng, Senin (21/9).

“Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalteng,” kata Suharyanto, Senin.

Baca Juga:

Dia menyebutkan Satgas Darat yang dibentuk pemerintah tercatat mampu memadamkan 150 hektare lahan di Kalteng dalam sehari.

Namun, ujar Suharyanto, penanganan belum selesai karena setiap hari masih muncul titik kebakaran baru dan beberapa lokasi di lahan gambut kembali menyala api.

Menurut Suharyanto, ada dua faktor yang dapat membantu mengurai asap, yakni angin dan hujan. Pemerintah pun mengupayakan hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Baca Juga:

Satu pesawat OMC yang berada di Bandara Cilik Riwut sebelumnya tidak dapat beroperasi karena jarak pandang atau visibility rendah.

Pemerintah demi mengatasi kendala tersebut, dengan memindahkan operasi OMC dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun. 

Menhut Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berkantor di Kalteng demi memantau penanganan karhutla.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI