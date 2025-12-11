MAKUKU Kirim Bantuan Popok dan Pakaian Bayi untuk Korban Banjir Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - MAKUKU menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp600 juta untuk keluarga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan ini diberikan menyusul bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 dan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi.

Bantuan yang disalurkan melalui Dompet Dhuafa tersebut terdiri atas popok bayi, pakaian bayi, dan pakaian anak, dengan prioritas bagi keluarga yang membawa bayi dan balita ke lokasi pengungsian.

MAKUKU menegaskan bahwa dukungan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap kesehatan dan perlindungan anak di situasi darurat.

"Komitmen ini merupakan wujud kepedulian kami pada kesehatan bayi dan balita, khususnya di pengungsian,” ujar Agustinah, Corporate Affairs Director PT Lucky Mom Indonesia, dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Untuk memastikan bantuan tiba tepat sasaran, MAKUKU mengirimkan seluruh paket bantuan langsung dari fasilitas logistik perusahaan ke posko-posko Dompet Dhuafa di wilayah terdampak banjir Sumatera.

“Pelepasan bantuan dari pusat distribusi MAKUKU menjadi salah satu bentuk dukungan kami. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga terdampak,” kata Titi Nurmalasari, Head of Communications PT Lucky Mom Indonesia.

Dompet Dhuafa menyambut baik dukungan tersebut. Pendistribusian dilakukan bertahap sesuai prioritas kebutuhan di lapangan.