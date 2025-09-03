Mal Tak Kehilangan Pesona di Era Belanja Online, LPKR Buktikan Strategi Jitu

jpnn.com, JAKARTA - Mal tetap menjadi “magnet” bagi masyarakat perkotaan, meskipun tren belanja daring kian meningkat. Tidak hanya sebagai tempat berbelanja, mal kini menjadi destinasi gaya hidup, hiburan, dan kuliner yang tak tergantikan.

Laporan terbaru Cushman & Wakefield Indonesia menunjukkan, banyak mal di Jabodetabek yang tak sekadar menambah pasokan ruang ritel, tetapi juga gencar melakukan renovasi dan menyegarkan konsep agar selaras dengan selera pengunjung masa kini.

Menurut Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief N Rahardjo, pasokan ritel di Jabodetabek diproyeksikan terus bertumbuh hingga akhir tahun, dengan hadirnya proyek-proyek seperti Lippo Mall East Side, Summarecon Mall Bekasi Tahap 2, dan perluasan Grand Metropolitan Mall Bekasi.

Di kuartal kedua 2025, Jakarta telah menambah 5.000 meter persegi ruang ritel baru seiring beroperasinya Antasari Place. Kini, total pasokan kumulatif di ibu kota mencapai 4,8 juta meter persegi. Wilayah penyangga seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi juga ikut bergerak, dengan tambahan 96.900 meter persegi dari tiga mal baru yang langsung menyedot perhatian.

Tak hanya membangun baru, sejumlah mal lama juga bertransformasi. Lippo Mall Nusantara (sebelumnya Plaza Semanggi) dan Epiwalk Mall Kuningan menjadi contoh sukses bagaimana renovasi dan pembaruan konsep mampu menghidupkan kembali daya tarik pusat perbelanjaan.

Bagi PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), perubahan ini bukan hal mengejutkan. Sejak lama, melalui PT Lippo Malls Indonesia, LPKR telah membaca arah pergeseran perilaku konsumen.

Baca Juga: Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani soal Belanja Online Dikenakan Pajak

"Mengandalkan consumer insights, LPKR memprioritaskan penyewa yang menghadirkan pengalaman berbeda, mulai dari hiburan, rekreasi, hingga kuliner, yang memberi nilai tambah di luar sekedar berbelanja daring," kata CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady dalam keterangan persnya, Rabu (3/9).

Dia menyampaikan, variasi kuliner menjadi salah satu elemen penting dalam transformasi pusat perbelanjaan. Untuk itu, LPKR menghadirkan kafe trendi, tempat makan santai, hingga klaster F&B premium.