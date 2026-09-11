Malam Bersejarah Como 1907 di Liga Champions

jpnn.com - Como 1907 mencatat malam yang sulit dilupakan setelah tampil luar biasa pada debutnya di Liga Champions.

Menghadapi RB Leipzig di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Jumat (11/9/2026) dini hari WIB, Como tidak sekadar menjalani pertandingan pertama di kompetisi elite antarklub Eropa tersebut.

Skuad asuhan Cesc Fabregas itu menutup laga dengan kemenangan telak 4-1 atas Leipzig.

Hasil tersebut membuat debut Como di Liga Champions berlangsung sempurna sekaligus menjadi salah satu malam paling bersejarah bagi klub.

Martin Baturina Buka Lembaran Sejarah Como

Como langsung menunjukkan keberaniannya sejak pertandingan dimulai. Tekanan yang diberikan akhirnya membuahkan hasil ketika laga memasuki menit ke-15.

Martin Baturina menjadi pemain yang mencatatkan namanya dalam sejarah klub. Gelandang asal Kroasia itu mencetak gol yang membuat Como unggul 1-0.

Tidak berhenti di sana, Baturina kembali memainkan peran penting beberapa menit kemudian.

Pada menit ke-38, dia memberikan umpan matang yang berhasil dikonversi Anastasios Douvikas menjadi gol kedua Como. Keunggulan 2-0 bertahan hingga turun minum.