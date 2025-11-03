Malam Grand Final 'Pemilihan Duta DPD RI 2025', Sultan: Membangun Keberanian, Harapan dan Kepedulian Generasi Muda
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin menyampaikan sambutan pada acara Malam Grand Final “Pemilihan Duta DPD RI 2025."
Acara tersebut berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (3/11/2025) malam.
Dalam acara ini tampak delegasi dari 38 provinsi di Indonesia yang ikut berkompetisi pada pemilihan Duta DPD RI 2025.
Hadir pula anggota DPD RI, para duta besar negara sahabat, tokoh daerah dan tokoh masyarakat serta aktivis.
Sultan menyampaikan sambutannya berjudul “Membangun Keberanian, Harapan dan Kepedulian Generasi Muda Bagi Masa Depan Indonesia."
Acara tersebut tampak meriah, antara lain peragaan busana batik dari setiap daerah oleh perwakilan 38 provinsi serta dilanjutkan hiburan dengan lagu dari para penyanyi.(fri/jpnn)
Selanjutnya, simak sambutan lengkap dari Ketua DPD RI Sultan B Najamudin sebagai berikut:
SAMBUTAN KETUA DPD RI MALAM GRAND FINAL “PEMILIHAN DUTA DPD RI 2025”
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin pada acara Malam Grand Final 'Pemilihan Duta DPD RI 2025' mengajak untuk membangun keberanian dan harapan kepada generasi muda.
