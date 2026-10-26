Malam Hangat di SRT: Seskab Teddy Bernyanyi Bersama Siswa, Lalu...
jpnn.com, CIKARANG - Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/10) malam.
Seskab Teddy memberikan motivasi kepada para siswa-siswi dan menengok kamar asrama putra.
Pria 37 tahun itu tiba di lokasi sekira pukul 20.50 WIB dan langsung mendatangi asrama putra jenjang SMA.
Kedatangannya disambut riuh nyanyian para siswa yang membawakan lagu Slank berjudul 'Ku Tak Bisa' dan 'Laskar Pelangi' milik Nidji.
Teddy berdiri di tengah-tengah para siswa dan bernyanyi bersama. Antusias dan rasa bahagia terpancar dari wajah murid-murid itu.
Semangat dan kemampuan mereka bernyanyi pun mendapatkan pujian dari Teddy.
"Good job (kerja bagus), semua," puji Teddy diiringi tepuk tangan murid-murid.
Dia mengungkapkan, alasannya berkunjung malam-malam pada hari libur lantaran ingin menengok fasilitas yang ada di SRT 1 Kabupaten Bekasi.
Dia menyampaikan salam dan oleh-oleh untuk para murid berupa tas serta kaos dari Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya berdiri di tengah-tengah para siswa dan bernyanyi bersama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemensos-Sespim Lemdiklat Polri Perkuat Sinergi Tangani Bencana hingga Sekolah Rakyat
- Intan Jaya Siapkan Lahan 7 Hektare, Gus Ipul: Perluas Sekolah Rakyat di 3T
- Wamensos Agus Jabo Resmikan Taman Anak Sejahtera di Surakarta
- Siswi Sekolah Rakyat Tampil Memukau di Festival Gandrung Sewu 2026
- Wamensos Gandeng Muhammadiyah, Perkuat Kolaborasi untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan
- Budisatrio Dijwandono Puji Prestasi Siswa Sekolah Rakyat dalam Olimpiade Bahasa Asing