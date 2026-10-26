Malam Hangat di SRT: Seskab Teddy Bernyanyi Bersama Siswa, Lalu...

jpnn.com, CIKARANG - Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/10) malam.

Seskab Teddy memberikan motivasi kepada para siswa-siswi dan menengok kamar asrama putra.

Pria 37 tahun itu tiba di lokasi sekira pukul 20.50 WIB dan langsung mendatangi asrama putra jenjang SMA.

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Kedatangannya disambut riuh nyanyian para siswa yang membawakan lagu Slank berjudul 'Ku Tak Bisa' dan 'Laskar Pelangi' milik Nidji.

Teddy berdiri di tengah-tengah para siswa dan bernyanyi bersama. Antusias dan rasa bahagia terpancar dari wajah murid-murid itu.



Semangat dan kemampuan mereka bernyanyi pun mendapatkan pujian dari Teddy.

"Good job (kerja bagus), semua," puji Teddy diiringi tepuk tangan murid-murid.

Dia mengungkapkan, alasannya berkunjung malam-malam pada hari libur lantaran ingin menengok fasilitas yang ada di SRT 1 Kabupaten Bekasi.

Dia menyampaikan salam dan oleh-oleh untuk para murid berupa tas serta kaos dari Presiden Prabowo Subianto.