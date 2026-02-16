menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Malam Imlek di Palembang Dijaga Ketat, Kapolda Pastikan Warga Beribadah dengan Tenang

Malam Imlek di Palembang Dijaga Ketat, Kapolda Pastikan Warga Beribadah dengan Tenang

Malam Imlek di Palembang Dijaga Ketat, Kapolda Pastikan Warga Beribadah dengan Tenang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho meninjau kesiagaan personel yang berjaga di titik-titik pusat peribadatan, Senin (16/2/2026) malam. Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Malam Tahun Baru Imlek di sejumlah klenteng di Palembang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Sandi Nugroho turun ke lapangan pada Senin (16/2/2026) malam untuk mengecek kesiagaan personel yang berjaga di titik-titik pusat peribadatan.

Irjen Sandi bersama jajaran Polda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang memantau langsung alur pengamanan guna menjamin warga dapat merayakan pergantian tahun dengan nyaman tanpa gangguan keamanan.

Baca Juga:

Peninjauan pertama dilakukan di Klenteng Gie Hap Bio, Jalan Wahidin No. 7, Kelurahan Talang Semut Palembang.

Setibanya di lokasi, Kapolda dan rombongan disambut oleh pengurus klenteng, kemudian melakukan pengecekan menyeluruh di area sekitar tempat ibadah guna memastikan kesiapan personel, pola pengamanan, serta situasi kamtibmas dalam kondisi aman dan terkendali.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas, Kapolda Sumsel menyerahkan bingkisan kepada lima perwakilan yang terdiri dari tiga personel pengamanan internal klenteng, satu Bhabinkamtibmas, dan satu Babinsa yang turut terlibat dalam pengamanan.

Baca Juga:

Selanjutnya, peninjauan dilaksanakan di Klenteng Tri Dharma, Jalan Perikanan, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang.

Di lokasi itu, Kapolda kembali melakukan pengecekan kesiapan pengamanan serta berinteraksi dengan para petugas dan pengurus klenteng guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan tertib dan lancar.

Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho turun langsung meninjau kesiagaan personel yang berjaga di pusat peribadatan umat Konghucu di Palembang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI