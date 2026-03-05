Malam Ini, Dewa United Masuk ke Markas Manila Digger FC

jpnn.com - MANILA – Dewa United Banten FC akan melakoni leg pertama perempat final AFC Challenge League di markas Manila Digger FC, Stadion Rizal Memorial, Manila, Kamis (5/3) malam.

Laga ini menjadi momentum penting bagi Banten Warriors untuk menegaskan ambisi tim di kancah Asia.

Dalam sesi Pre Match Press Conference yang digelar di Ruang Konferensi Pers Stadion Rizal Memorial, Rabu (4/3) malam, Pelatih Jan Olde Riekerink menegaskan tekad timnya untuk melangkah sejauh mungkin di turnamen ini.

“Saya pikir hal ini berlaku untuk setiap turnamen. Anda mengikuti turnamen tentu dengan tujuan untuk memenanginya,” ujarnya.

Pelatih berkebangsaan Belanda ini mengungkapkan bahwa timnya telah berada di Manila selama dua hari guna melakukan adaptasi, terutama menghadapi perbedaan kondisi lapangan.

“Saat ini kami sudah berada di sini selama dua hari. Kami akan bermain dalam kondisi yang berbeda, di atas lapangan buatan. Namun, saya rasa dengan latihan kemarin dan hari ini, semoga itu cukup untuk beradaptasi," tuturnya.

Baca Juga: 2 Laga Kandang Dewa United Pindah Tempat

"Pertandingan ini berjalan dalam dua laga, jadi, membuat pilihan strategi demi hasil pertandingan juga penting,” imbuhnya.

Tak hanya berbicara tentang kesiapan timnya, Riekerink juga menunjukkan pemahamannya terhadap karakter permainan lawan. Ia mengaitkan pengalamannya melatih di Afrika Selatan sebagai modal membaca kekuatan Manila Digger FC.