Malam Ini, KLa Project Suguhkan Konser 37 Lux Nova

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, KLa Project akan menggelar konser bertajuk Lux Nova di Balai Sarbini, Jakarta Pusat pada malam ini, Sabtu (7/2).

Konser tersebut merupakan sebuah perayaan dari band beranggotakan Katon Bagaskara, Lilo, dan Adi Adrian itu yang memasuki usia matang yakni ke-37 pada 2026 ini.

KLa Project siap memanjakan kembali penggemar dengan menggelar konser Lux Nova. Sebuah rangkaian perjalanan waktu, dedikasi dan maha karya yang terus menerus digelorakan oleh KLa Project.

"Usia 37 tahun bukanlah sekadar jarak waktu. Ini adalah perjalanan cahaya yang tidak pernah padam," kata Katon Bagaskara, vokalis KLa Project.

Pada konser pergelaran 37 tahun, selain karya lagu-lagu KLa Project yang sudah membumi, juga akan ditampilkan karya audio visual untuk menyampaikan pesan di setiap karya terbaik.

"37 KLa Lux Nova merupakan awal era baru perjalanan musik KLa Project dengan persembahan spesial dengan konsep segar. 37 KLa Lux Nova melambangkan titik awal perjalanan, bagaikan terbitnya matahari setelah gelap malam. Menjadi simbol era baru transformasi bagi kami,” jelas Adi Adrian.

Konser 37 Tahun Lux Nova dari KLa Project diharapkan dapat mengirim pesan bahwa karya yang dihasilkan membawa suara baru, energi baru yang memberikan kehidupan kepada banyak pribadi manusia, melihat dunia dengan mata baru, memandang hal lama dengan sudut pandang segar.

“Konser 37 Lux Nova ini mengajak Klanese (sebutan penggemar KLa Project) mengharapkan pencerahan emosional lewat karya musik, yang menjadikan momen istimewa, membangkitkan kenangan dan memberi semangat baru. Dan, ini bukan sekadar momen nostalgia tapi perayaan evolusi. Dan satu lagi, nanti digelaran konser Lux Nova, kami akan memberikan experience baru dari sisi audio,” ucap Lilo.