menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Malam Ini, Prabowo Kumpulkan Mantan Presiden di Istana Merdeka, Jokowi Pastikan Hadir

Malam Ini, Prabowo Kumpulkan Mantan Presiden di Istana Merdeka, Jokowi Pastikan Hadir

Malam Ini, Prabowo Kumpulkan Mantan Presiden di Istana Merdeka, Jokowi Pastikan Hadir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden Indonesia untuk menghadiri pertemuan silaturahmi dan diskusi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026) malam.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah mengonfirmasi kehadirannya dalam agenda tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Baca Juga:

"Ya betul (hadir), (nanti malam pukul) 19.30 (WIB)," ujar Syarif melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa siang.

Namun, Syarif tidak merinci lebih jauh agenda pertemuan tersebut, termasuk daftar tamu lainnya yang akan menghadiri undangan dari Kepala Negara itu.

Dia hanya menyebut pertemuan itu sebagai sarana diskusi dan silaturahmi.

Baca Juga:

"Pertemuan silaturahmi dan diskusi," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden Indonesia untuk menghadiri pertemuan silaturahmi dan diskusi di Istana Merdeka, pada Selasa malam.


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI