Malam Kelam Persib Bandung di Markas Ratchaburi FC, Bojan Hodak Ungkap Apa yang Salah

jpnn.com - Ratchaburi FC langsung menunjukkan taringnya saat menjamu Persib Bandung pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan Ratchaburi FC vs Persib di Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2/2026) malam berakhir dengan skor 3-0.

Gol cepat di awal laga menjadi titik balik yang membuat Persib kesulitan mengembangkan permainan.

Ratchaburi tampil agresif sejak menit awal. Baru lima menit laga berjalan, gawang Persib sudah harus kebobolan.

Pemain asal Spanyol Tana menjadi aktor utama kemenangan tuan rumah dengan sumbangan dua gol.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku hasil tersebut tidak lepas dari buruknya start yang ditunjukkan timnya.

Dia menilai anak asuhnya gagal menjalankan rencana permainan sejak awal laga.

"Performa kami tidak bagus terutama ketika memulai pertandingan. Kami tidak mengawalinya dengan baik."