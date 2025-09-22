menu
Malam Magis Ciro Alves, Malut United Jadi Saksi

Bomber Malut United Ciro Alves (tengah) melakukan selebrasi. Foto: ILeague.

jpnn.com - Setelah sempat diragukan seusai tak diperpanjang kontrak oleh Persib Bandung, Ciro Alves akhirnya menemukan panggung pembuktian bersama Malut United.

Terbaru, pemain asal Brasil itu tampil luar biasa dan mencetak hattrick spektakuler saat Malut United menaklukkan Madura United FC dengan skor telak 4-1 pada pekan keenam BRI Super League di Stadion Kie Raha.

Sempat dianggap 'kehabisan bensin' karena gagal mencetak gol dalam empat laga terakhir, Ciro menjawab semua kritik dengan aksi memukau.

Sejak menit awal, mantan pemain Persikabo 1973 itu terlihat lapar gol. Tendangan kerasnya pada menit ke-11 membuka pesta gol Malut United. Dua gol tambahan kemudian disarangkan di babak kedua, masing-masing pada menit ke-63 dan 81'.

Tiga gol itu bukan sekadar membantu Malut United meraih kemenangan, melainkan juga menegaskan bahwa Ciro masih memiliki naluri predator.

Catatan ini menjadi hattrick kelimanya di Liga Indonesia, memperpanjang daftar korban keganasan Ciro Alves.

Kini, Ciro berkolaborasi dengan David da Silva dan Tyronne del Pino di lini depan Malut United. Kombinasi ini mulai terlihat menjanjikan. 

Jika konsistensi terjaga, lini serang Malut United bisa menjadi salah satu yang paling berbahaya di BRI Super League.

Dibilang habis, Ciro Alves menjawab dengan cara berkelas. Malut United jadi saksi kebangkitan itu.

