Malam-Malam, Menhut Cek Penanganan Karhutla di Sampit

jpnn.com, SAMPIT - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Menhut ingin memastikan langsung pemadaman dilakukan maksimal.

Penanganan kebakaran ini berada di Jalan Ir Soekarno, Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Sabtu (17/10). Menhut tiba di lokasi pada pukul 19.00 WIB.

Peninjauan dilakukan setelah sebelumnya Menhut Raja Antoni intensif selama tiga hari memimpin langsung penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kali ini, Menhut mengecek langsung kondisi lahan yang terbakar di wilayah Sampit.

Di lokasi, Menhut melihat kondisi lahan yang terdampak kebakaran sekaligus memantau proses pemadaman.

Karhutla terjadi di lahan gambut sehingga penanganannya membutuhkan perhatian agar api tidak kembali muncul dari titik-titik yang telah dipadamkan.

Sejumlah unsur terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Petugas Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga relawan bersama-sama melakukan pemadaman.

Menhut meminta seluruh petugas memastikan api benar-benar padam setelah proses pemadaman dilakukan. Pemantauan juga perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api di lahan yang telah terbakar.

Di lapangan hadir Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra, Dandim 1015 Sampit Letkol Inf. Dwi Candra Setyawan, serta Asisten II Hawianan. Turut hadir Kalaksa BPBD Kotim Imam Subekti, Ketua Harian Tim Penanganan Karhutla Rihel, Kadinsos Waren, Kadis PU Mintana Dhinar, dan Kadis DLH Gusti Mukaffi.