Malam Penghormatan Buat Legenda Ellyas Pical di Pattimura International Big Fight 2026
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Pattimura International Big Fight 2026 diharapkan ke depannya dapat melahirkan petinju terbaik dari tanah air asal Indonesia Timur.
Ekosistem tinju di kawasan tersebut saat ini menjamur mulai dari level profesional hingga amatir.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendukung penuh langkah anak muda di daerahnya untuk bisa menjadi petinju yang berlaga di event internasional.
Adanya Pattimura International Big Fight tentu menjadi wadah yang bagus kelak untuk melahirkan petinju-petinju terbaik di Indonesia.
“Tinju Indonesia pernah berjaya di era Ellyas Pical. Tentu kami berharap ke depannya akan muncul Ellyas Pical baru dari event ini,” ujar Hendrik.
Promotor Pattimura International Big Fight 2026, Nikolas Johan Kilikily mengaku puas dengan event yang digagas.
Baginya event tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kembali prestasi tinju Indonesia di level internasional.
“Tahun depan kami sudah berjanji akan menggelar kejuaraan minimal PABA atau IBO,” ujar Nikolas.
Ajang Pattimura International Big Fight 2026 diharapkan ke depannya dapat melahirkan petinju terbaik dari Tanah Air asal Indonesia Timur
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pattimura International Big Fight 2026 Buka Jalan Kebangkitan Tinju Indonesia
- Series Elias Pical Bagikan Kisah Inspiratif Legenda Tinju Indonesia
- Perankan Legenda Tinju Ellyas Pical, Denny Sumargo Latihan Tinju Hingga Turunkan Berat Badan
- Denny Sumargo Ungkap Alasan Sempat Menolak Saat Ditawari Main Series Ellyas Pical
- Mike Tyson Naik Ring Lagi? Patut Ditunggu
- Jefri Nichol Minta Maaf Bikin Syuting Film The Exocet Ditunda