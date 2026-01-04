Malam Pergantian 2026, InJourney Hospitality Group Doakan Korban Bencana di Sumatra
jpnn.com, BALI - PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality), anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) menggelar rangkaian kegiatan akhir tahun dengan kepedulian dan solidaritas di seluruh unit hotel yang dikelolanya.
Mengusung tema “Hadiah Dari Hati, Perjalanan Penuh Arti”, perayaan Tahun Baru 2026 dirancang sebagai momentum refleksi bersama.
Sebagai bentuk solidaritas nasional yang dilaksanakan secara serentak, InJourney Hospitality menggelar Moment of Silence & Doa Bersama bertema “Cahaya Untuk Indonesia” tepat di momen pergantian tahun.
Kegiatan ini mengajak seluruh tamu untuk menundukkan hati, berdoa, dan empati atas bencana alam yang terjadi di Sumatra.
Kegiatan moment of silence dilaksanakan di seluruh jaringan hotel InJourney Hospitality dan menjadi bagian dari rangkaian acara malam Tahun Baru.
Rangkaian refleksi tersebut melibatkan kehadiran tamu, seluruh stakeholders, talenta pengisi acara, serta perwakilan pemuka lintas agama.
Unit-unit hotel InJourney Hospitality juga melakukan donasi dan menyalurkan sebagian dari keuntungan penyelenggaraan perayaan Tahun Baru 2026 untuk membantu para korban bencana alam, khususnya korban banjir di wilayah Sumatra.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan bahwa setiap perayaan dan kebahagiaan dapat disertai dengan aksi nyata berbagi dan solidaritas.
