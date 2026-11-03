Malam Peringatan Hari Pahlawan, Gus Ipul Ingatkan Warisan Konstitusi Para Pejuang
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak seluruh elemen bangsa meneruskan warisan perjuangan para pahlawan.
Salah satu warisan penting para pahlawan adalah konstitusi, khususnya tiga pasal yang menjadi jantung konstitusi Indonesia, yakni Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.
Pasal 31 mengamanatkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Sementara itu, Pasal 33 mengatur pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun Pasal 34 menjadi landasan negara dalam memberikan perlindungan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, serta masyarakat yang membutuhkan jaminan dan rehabilitasi sosial.
“Dari Undang-Undang Dasar itu dapat dlihat dengan nyata bahwa para pahlawan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka berpikir untuk bangsa Indonesia, khususnya generasi yang akan datang,” jelasnya.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul pada Malam Peringatan Hari Pahlawan yang digelar di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (2/11).
Acara ini mengangkat tema, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan".
Mensos Gus Ipul menghadiri Malam Peringatan Hari Pahlawan yang digelar di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (2/11).
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