Malam Pertama Mbak Intan Buyar saat Tahu Suaminya Juga Wanita, Alamak!
jpnn.com - Malam pertama Intan Anggraeni (28) warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan suaminya yang akrab disapa dengan panggilan Rey, buyar.
Intan kaget lantaran baru tahu bahwa orang yang menikahnya ternyata seorang wanita berkedok pria.
Sebelum menikah, Intan ternyata pernah dijanjikan sebuah rumah dan mobil mewah Lamborghini oleh Rey.
Janji itu ternyata cuma tipu daya Rey agar Intan mau dinikahi secara siri olehnya. Keduanya melangsungkan pernikahan pada 3 April 2026.
Intan menceritakan bahwa dia mengenal Rey sejak Februari. Sejak itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan, Rey pun tampak seperti laki-laki tulen pada umumnya.
"Diajak pacaran pada 14 Februari. Dia mengaku cowok dan selama ini sikapnya juga layaknya cowok asli," kata Intan, Rabu (8/3).
Selama menjalani hubungan dengan Rey, Intan diberikan janji-janji kemewahan, seperti berencana memberi rumah dan mobil mewah jenis Lamborghini, serta diajak ke luar negeri.
"Sebelum menikah, saya juga disuruh buat paspor. Katanya mau diajak ke luar negeri, terus dijanjikan dikasih rumah sama mobil Lamborghini," ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
