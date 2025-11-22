Malam Puncak ADI 2025 Digelar Malam Ini, Rhoma Irama dan Ayu Ting Ting Siap Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan musik dangdut paling bergengsi, Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2025 digelar pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 19.30 WIB.

Program tersebut menjadi bentuk komitmen MNCTV untuk apresiasi sekaligus memajukan industri musik dangdut Indonesia

Memasuki tahun ke-19, ADI hadir dengan panggung megah dan pertunjukan spektakuler yang menampilkan aksi memukau dari para bintang dangdut terbaik Indonesia.

Pada ADI 2025 memberikan penghargaan dalam 10 kategori serta satu Lifetime Achievement.

Malam puncak ADI 2025 dibuka dengan Konser Raja dan 2 Diva, kolaborasi emas yang mempertemukan Rhoma Irama & Soneta, Ayu Ting Ting, dan Cici Paramida dalam satu pertunjukan spesial

Ayu Ting Ting juga menyiapkan penampilan berbeda lewat kolaborasi penuh romansa bersama pasangan misterius

Panggung ADI 2025 juga bakal dimeriahkan oleh Caca Handika, Caren Delano, Fajar Sadboy, 3 Biduan, Aladull, Zainul RSD, Andin KDI, Wina KDI, Vanny KSB, Mayangsari Ambyar, dan Pasheman ’90.

Acara tersebut juga siap dipandu oleh trio host berdangdut, yaitu Vega Darwanti, Rian Ibram, dan Anwar BAB.