Malam Puncak Healthy Fest, SEMMI Kediri Raya Salurkan Santuan 1.000 Anak Yatim & Duafa
jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Kediri Raya menggelar rangkaian acara Healthy Fest yang puncaknya dilaksanakan di Masjid At Taqwa, Pare.
Malam puncak acara Healthy Fest yang diisi dengan kajian sosial kebangsaan dan kick-off program santunan akbar, itu dihadiri sejumlah tokoh penting nasional dan daerah.
Kajian sosial kebangsaan mengangkat tema strategis: "Islam Wasatiyah Mengintegrasikan Ibadah Mahdoh dan Ghoiru Mahdoh" itu menghadirkan tokoh-tokoh muda dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Acara itu dihadiri Bendahara Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI Achmad Doni, Ketua Forum Komunikasi Majelis Ta'lim (FKMT) Kediri Pokja Kemenag, K.H. Riza Sahlan Siroj, Pembina Sayap Dakwah Organizer (SDO), dan Ustaz Rifky Jaf'ar Talib.
Kehadiran Riza Sahlan Siroj dan Ustaz Rifky Jaf'ar Talib ini kian menguatkan semangat kolaborasi untuk generasi muda.
"Melihat beliau berdua duduk bareng, bertukar pikiran, ini adalah keindahan akan kebersamaan yang sesungguhnya. Inilah teladan yang harus diikuti oleh anak muda," ucap Ketua PC SEMMI Kediri Raya Adham Hakam Amrulloh dalam keterangannya, Sabtu (15/11).
Dia menekankan bahwa perjuangan restorasi sosial dan kebersamaan tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus bersama-sama. “Kolaborasi lintas elemen, dari ulama, aparat, mahasiswa, hingga pengusaha, adalah kunci utama untuk mewujudkan Kediri Raya yang guyub dan rukun," ungkapnya.
Sementara itu, Achmad Doni mengapresiasi kolaborasi tersebut. "Apa yang dilakukan SEMMI Kediri Raya ini adalah contoh nyata bagaimana gerakan mahasiswa Islam harus berkolaborasi dengan semua elemen untuk mewujudkan kesejahteraan umat," tuturnya.
Malam Puncak Healthy Fest, SEMMI Kediri Raya menggelar kajian kebangsaan, serta menyalurkan santunan untuk 1.000 anak yatim & dhuafa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Masjid At-Thohir Bagikan 3.000 Paket Sembako untuk Anak Yatim
- Santunan Anak Yatim Warnai Peluncuran Program Surabaya Kota Wakaf
- Universitas Binawan dan Yayasan Al-Qohhar Sepakat Jalin Kerja Sama Pendidikan
- Merawat Optimisme Indonesia Cerah, Boni Hargens Gelar Doa Bersama Anak Yatim
- Pemuda Istiqamah Santuni 500 Anak Yatim dan Duafa di Bandung
- PP AMPG Berikan 1.000 Paket Sembako Kepada Masyarakat dan Anak Yatim di Deli Serdang Sumut