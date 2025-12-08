Malam Tadi Tito Minta 2, Prabowo Kasih 4

jpnn.com - ACEH BESAR - Presiden Prabowo Subianto merespons permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat koordinasi penanganan dampak bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.

Prabowo berani menganggarkan Rp 4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Alokasi Rp 4 miliar yang diberikan oleh presiden itu berawal dari permintaan Tito, yang mengajukan permohonan dukungan anggaran pemerintah pusat kepada 52 kabupaten/kota.

"52 kabupaten/kota ini karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp 2 miliar. Itu untuk pegangan mereka, Pak, untuk membantu masyarakat,” kata Tito kepada Prabowo saat rapat.

Presiden kemudian lanjut bertanya kepada Mendagri Tito apakah dukungan dana itu perlu diberikan sampai tingkat kecamatan. Namun, Tito menjawab cukup sampai tingkat kabupaten.

“52 kabupaten di tiga provinsi, Pak,” kata Tito ke Presiden.

Baca Juga: Prabowo Mencicipi Nasi dan Ikan Tongkol di Pengungsian

“Baik, Pak Mendagri. Anda minta Rp 2 M per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 M,” ujar Prabowo.

Presiden pun menginstruksikan Mendagri untuk menghitung provinsi mana yang daerahnya paling banyak terdampak, dan Prabowo memutuskan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk daerah tersebut.