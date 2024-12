Malam Tahun Baru, InJourney Gelar Intimate Show Bersama Anggun C Sasmi di The Meru Sanur

jpnn.com, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) siap menghadirkan pelayanan terbaik untuk tamu selama periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini menjadi moment istimewa dengan kehadiran dua properti baru InJourney Hospitality yaitu The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection, hotel luxury bintang 5 yang terletak di tengah lanskap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan pertama di Indonesia yang dikenal The Sanur. Menyambut tahun baru 2025 di The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection menghadirkan perayaan malam tahun baru yang tak terlupakan. Baca Juga: Anggun C Sasmi Bakal Meriahkan Malam Tahun Baru di The Meru Sanur Bali Melalui New Year’s Eve Wave of Glamour with Anggun, InJourney menghadirkan penampilan eksklusif penyanyi internasional Anggun C Sasmi. “Kami mempersiapkan pelayanan optimal juga atraksi dan event berkesan bagi pergerakan wisatawan baik domestik dan internasional. Di sektor perhotelan, melalui InJourney Hospitality kami mengadakan program spesial yang dirancang untuk menambah kesan untuk para pengunjung khususnya salah satu jewel kami di KEK Kesehatan, Sanur,” ujar Direktur Utama InJourney, Maya Watono. Dipilihnya Anggun untuk memeriahkan momentum malam tahun baru lantaran telah mengukir prestasi gemilang di panggung musik dunia, tetap menunjukkan rasa bangganya terhadap Indonesia. Baca Juga: Injourney Aviation Services Ikut Sukseskan D-Futuro Futurist Summit 2024 Meski telah mendapat pengakuan global, Anggun menjaga identitasnya sebagai perempuan Indonesia dengan aktif mempromosikan kekayaan budaya Indonesia ke mata dunia. “Karakter Anggun bagi kami cocok dengan filosofi hotel kami karena sesuai dengan visi kami untuk mengembangkan Hotel kami di The Sanur yang juga mengusung konsep preserving Indonesia culture yang mengedepankan kekayaan budaya Indonesia dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa,” ungkap Maya.