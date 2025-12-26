Malam Tahun Baru, Pemprov Jakarta Sebar Kode QRIS untuk Donasi Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menyebarkan kode QR atau QRIS donasi untuk Indonesia dan korban Banjir Sumatra di beberapa titik pada perayaan malam Tahun Baru.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan, melalui Dinas Parekraf (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) menempatkan kode QRIS donasi di berbagai titik strategis pusat keramaian event.

“Untuk memastikan semangat berbagi tetap hadir di tengah kemeriahan malam pergantian tahun," kata Chico Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/12).

Sistem QRIS donasi ini bertemakan 'Dari Jakarta Untuk Indonesia' itu disiapkan oleh Pemprov Jakarta melalui BAZNAS BAZIS Jakarta dan Bank Jakarta.

Menurut Chico, sistem QRIS tersebut diterapkan agar masyarakat dapat berdonasi dengan cepat, aman, dan nyaman sembari menikmati suasana kota Jakarta.

Lebih lanjut, Chico menjelaskan saat ini donasi sudah mulai dikumpulkan. Masyarakat yang ingin berdonasi juga dapat mengunjungi Instagram resmi @baznasbazisdkijakata dan melakukan scan QRIS yang diunggah pada akun tersebut.

“Real time jumlah donasi pada setiap event yang diadakan dapat diakses oleh Dinas Parekraf,” ungkap Chico.

Adapun, kode QR atau QRIS tersebut ditempatkan di titik dan event berikut: