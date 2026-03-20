Malam Takbiran di Bandung Dijaga Ribuan Petugas, Ada 11 Titik Penyekatan

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan malam takbiran dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Hal ini agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan beribadah dengan aman dan nyaman.

Plt. Kapolrestabes Bandung Kombes Adiwijaya mengatakan petugas yang dikerahkan sebanyak 1.672 orang. Petugas itu terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait.

"Hari ini melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka untuk mengamankan kegiatan masyarakat kemudian persiapan pelaksanaan salat ied besok pagi. Pada kesempatan ini pengamanan ini merupakan rangkaian Operasi Ketupat," kata Adiwijaya dalam apel gelar pasukan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (20/3/2026).

Para petugas gabungan itu sebelumnya telah dikerahkan ke sejumlah pos terpadu, pos pengamanan, dan pelayanan di Kota Bandung. Nantinya, mereka akan diberi tugas untuk mengamankan malam takbiran dan pelaksanaan salat ied.

Malam ini, kata dia, ada beberapa titik di perbatasan Kota Bandung yang menjadi perhatian. Sejumlah petugas akan ditempatkan di sana untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Hari ini ada 11 penyekatan di perbatasan kota. Dan personel yang terlibat penyekatan berjumlah 720 personel yang merupakan gabungan TNI dan Polri serta instansi terkait," ujarnya.

Selain itu, kepolisian telah mencatat lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan salat ied. Diantaranya seperti di lapangan sebanyak 52 lokasi, di jalan 62 lokasi, di taman 2 lokasi, di parkiran 22 lokasi, di halaman gedung 19 lokasi.

"Kemudian juga dalam rangkaian Hari Raya idulfitri karena masyarakat juga akan berziarah Ini menjadi bagian penting untuk dilaksanakan pengamanan. Personel yang dikerahkan sebanyak 522 pada 12 titik yang perlu dilaksanakan pengamanan," ujarnya.