Malang Bidik 3,4 Juta Wisatawan, Atria Hotel Siap Tangkap Peluang Lewat Konsep Baru 

jpnn.com, MALANG - Pemerintah Kota Malang membidik kunjungan sebanyak 3,4 juta wisatawan sepanjang tahun ini.

Target tersebut menyusul adanya peningkatan angka kunjungan ke Malang dalam dua tahun terakhir.

Tercatat, angka kunjungan ke Malang berhasil melampaui target hingga mencapai 103 persen pada tahun 2025.

Guna mendukung target tahun ini, pemerintah terus memperkuat berbagai destinasi wisata melalui langkah strategis.

Beberapa di antaranya, meliputi revitalisasi kawasan Alun-Alun serta penguatan identitas budaya yang menjadi daya tarik utama.

Melihat adanya peluang, Atria Hotel Malang yang berada di bawah naungan Parador Hotels & Resorts berupaya menangkap momentum pertumbuhan ini.

Hotel ini terus melakukan transformasi strategis guna memperkokoh posisinya di pasar akomodasi Kota Malang.

General Manager Atria Hotel Malang, Ibnu Darmawan menjelaskan pihaknya konsisten beradaptasi dengan dinamika industri sejak hotel berdiri pada 2013.