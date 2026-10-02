Malaysia Hancurkan Singapura, Gavin Lee Sampai Merasa Malu
jpnn.com - Singapura harus menelan kekalahan telak saat berhadapan dengan Malaysia pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
The Lions tak mampu membalas satu pun gol dan menyerah enam gol tanpa balas di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (1/10/2026) malam WIB.
Malaysia sudah menunjukkan dominasinya sejak babak pertama. Bergson membuka keunggulan melalui titik penalti, sebelum Stuart Wilkin menggandakan skor menjadi 2-0.
Selepas jeda, pertahanan Singapura semakin sulit membendung tekanan Malaysia. Bergson melengkapi hattrick, sementara Paulo Josue dan Syahir Bashah turut menyumbang gol yang memastikan kemenangan besar Harimau Malaya.
Gavin Lee Akui Singapura Tampil di Bawah Standar
Pelatih Singapura Gavin Lee tidak menutupi kekecewaannya terhadap hasil tersebut. Dia menilai anak asuhnya belum menunjukkan performa yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen.
"Kami tentu kecewa dengan hasil ini. Meski jalannya pertandingan terasa tidak sepenuhnya mencerminkan skor akhir, kami harus mengakui bahwa penampilan tim belum cukup untuk membawa kami lolos (ke final, red)," ucapnya.
"Hasil ini menjadi sesuatu yang memalukan bagi kami."
Lee menegaskan kekalahan itu harus menjadi bahan evaluasi bagi timya. Menurut dia, Singapura perlu memahami standar permainan yang ingin dicapai dan terus berbenah.
Singapura harus menelan kekalahan telak saat berhadapan dengan Malaysia pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
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