Malaysia hingga Vietnam Sudah Punya Lawan, FIFA Matchday Timnas Indonesia Masih Misterius
jpnn.com - Agenda uji coba Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November masih belum menemui kepastian.
Situasi di kawasan Timur Tengah yang belum kondusif menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lawan tanding skuad Garuda.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa keselamatan para pemain menjadi prioritas utama sebelum menentukan agenda pertandingan.
"Wah, ini cukup kompleks. Situasi di Timur Tengah saat ini tidak mudah. Karena itu, prioritas utama kami ialah memastikan keselamatan para pemain terlebih dahulu," ujar Erick.
Selain situasi keamanan, perubahan jadwal kompetisi Asia juga turut memengaruhi perencanaan Timnas Indonesia.
Erick menjelaskan AFC telah memundurkan penyelenggaraan kejuaraan Asia. Kondisi tersebut membuat agenda pada November menjadi dinamis, termasuk rencana pertandingan uji coba yang sebelumnya berkaitan dengan persiapan menghadapi kompetisi AFC.
“Agenda pada November ini cukup dinamis karena rencana uji coba yang sebelumnya berkaitan dengan persiapan menghadapi kompetisi AFC juga mengalami perubahan,” ungkap mantan Presiden Inter Milan itu.
Saat ini PSSI masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya.
Agenda uji coba Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November masih belum menemui kepastian seusai kondisi Timur Tengah yang memanas
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