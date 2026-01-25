Malaysia Mendominasi Juara Indonesia Masters 2026, Tuan Rumah Berbagi Gelar

jpnn.com - Pebulu tangkis Malaysia mendominasi ajang Indonesia Masters 2026 setelah mengoleksi tiga gelar.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1) wakil Negeri Jiran yang juara yakni Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (ganda putri) dan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (ganda campuran).

Pearly/Thinaah menjadi juara tanpa keluar keringat seusai lawannya yakni pasangan Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi mengundurkan diri.

Adapun dari sektor ganda campuran, Che/Toh naik podium seusai mengalahkan pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje lewat rubber game 15-21, 21-17, 21-11.

Wakil Negeri Jiran menambah gelar seusai pasangan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin juara di sektor ganda putra.

Pasangan ranking sembilan dunia itu naik podium tertinggi seusai mengalahkan wakil tuan rumah, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dengan skor 21-19, 21-13.

Tuan rumah tercatat hanya mampu raih satu gelar melalui pebulu tangkis Alwi Farhan.

Pemain binaan Exist Badminton Club itu berjaya seusai mengatasi perlawanan wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul dua gim langsung 21-5, 21-6.