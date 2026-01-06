Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Buka Tahun dengan Mata ke Puncak
jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menatap optimistis Malaysia Open 2026.
Turnamen BWF Super 1000 itu akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, mulai hari ini, Senin (6/1/2026) hingga Minggu (11/1/2026).
Ambisi Fajar/Fikri di Malaysia Open 2026
Ganda putra ranking enam dunia itu ingin memulai tahun dengan langkah kuat dan target menembus posisi lima besar, bahkan tiga besar BWF.
Meski begitu, Fajar/Fikri menyadari persaingan ganda putra sangat ketat.
Mereka tetap waspada terhadap semua lawan, termasuk pasangan muda dari Indonesia dan negara lain yang siap mengejutkan di awal tahun.
"Tahun 2026 ini kembali dari 0-0 meskipun ranking ada di bekas tahun sebelumnya."
"Siapa pun bisa dilawan, bisa dihadapi tergantung pada persiapan dan kesiapannya. Semua bisa terjadi," ucap Fajar.
Ancaman Pasangan Baru
Sementara itu, Fikri menyebut bahwa banyak pasangan baru akan muncul tahun ini, sehingga mereka harus tetap fokus dan menjaga persiapan matang.
