Malaysia Open 2026: Jonatan Christie Kembali Menemukan Percaya Diri

jpnn.com - Jonatan Christie membuka langkahnya di Malaysia Open 2026 dengan hasil positif.

Tunggal putra andalan Indonesia itu berhasil menyingkirkan wakil Taiwan Lee Chia Hao pada babak 32 besar.

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026), Jojo -sapaan Jonatan- menang dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-14.

Hasil tersebut menjadi angin segar bagi Jojo setelah melewati beberapa turnamen terakhir dengan hasil yang belum sepenuhnya memuaskan.

Peraih emas Asian Games 2018 itu menyebut kemenangan ini membangkitkan kembali kepercayaan dirinya.

"Pertama puji Tuhan bisa kembali meraih kemenangan setelah beberapa turnamen akhir, sedikit kurang oke secara hasil. Namun, dari segi permainan saya rasa tidak ada yang jauh berbeda," ucap Jojo.

Menurutnya, aspek mental dan fokus menjadi pembeda utama pada pertandingan kali ini.

Jojo sempat berada dalam posisi tertekan di awal gim pertama, tetapi mampu bangkit dan mengendalikan jalannya laga.