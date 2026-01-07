menu
Malaysia Open 2026: Juara BWF World Tour Finals 2025 Tumbang

Lee Cheuk Yiu. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Satu kejutan besar pada hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026 Super 1000 di Axiata Arena, KL, Selasa (6/1), ialah gugurnya juara BWF World Tour Finals 2025 Christo Popov (Prancis).

Pelakunya, Lee Cheuk Yiu, tunggal putra Hong Kong.

Lee melakoni pertarungan sengit melawan Christo selama 74 menit 13-21 21-19 23-21.

“Pertandingan yang sangat ketat, tetapi saya memberikan yang terbaik,” kata Lee.

Salah satu momen Lee vs Christo menjadi Play of The Day hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026 (klik IG).

“Christo adalah juara World Tour Finals," imbuhnya.

Salah satu momen Lee vs Christo menjadi Play of The Day hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026. Lihat!

