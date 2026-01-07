Malaysia Open 2026: Juara BWF World Tour Finals 2025 Tumbang
Rabu, 07 Januari 2026 – 06:54 WIB
jpnn.com - KUALA LUMPUR - Satu kejutan besar pada hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026 Super 1000 di Axiata Arena, KL, Selasa (6/1), ialah gugurnya juara BWF World Tour Finals 2025 Christo Popov (Prancis).
Pelakunya, Lee Cheuk Yiu, tunggal putra Hong Kong.
Lee melakoni pertarungan sengit melawan Christo selama 74 menit 13-21 21-19 23-21.
“Pertandingan yang sangat ketat, tetapi saya memberikan yang terbaik,” kata Lee.
Salah satu momen Lee vs Christo menjadi Play of The Day hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026 (klik IG).
“Christo adalah juara World Tour Finals," imbuhnya.
Salah satu momen Lee vs Christo menjadi Play of The Day hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026. Lihat!
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 3 dari 5 Juara Bertahan Tembus 16 Besar Malaysia Open 2026
- Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Buka Tahun dengan Mata ke Puncak
- Malaysia Open 2026: An Se Young Nyaris Tumbang di Babak Pertama
- Faza/Aisyah Menapaki Panggung Besar di Malaysia Open 2026
- Malaysia Open 2026: 11 Tahun Puasa, Ganda Putra Tuan Rumah Bidik Kebangkitan
- Bukan Sekadar Turnamen Pembuka, Ini Arti Malaysia Open bagi Putri KW dan Alwi Farhan