Malaysia Open 2026: Menghadapi Momok Lama, Putri KW Bertekad Tembus Babak Selanjutnya

jpnn.com - Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani terus menjaga asa untuk melangkah jauh di Malaysia Open 2026.

Pemain kelahiran 20 Juli 2002 itu akan menghadapi wakil Amerika Serikat Beiwen Zhang pada babak 16 besar turnamen BWF Super 1000 tersebut.

Tunggal putri binaan Exist Badminton Club itu mengaku masih berusaha menemukan permainan terbaiknya, mengingat turnamen Malaysia Open 2026 menjadi pertandingan pertamanya di awal tahun.

Pemain ranking enam dunia itu sejatinnya telah mempersiapkan diri dengan matang setelah tampil di BWF World Tour Finals 2025, sehingga dapat cepat kembali ke performa terbaiknya.

"Secara keseluruhan saya cukup puas dengan permainan, hanya terasa sedikit gugup karena ini mungkin pertandingan pertama," ujar wanita yang berdinas di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya itu.

Putri KW melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Jepang Manami Suizu dengan skor 21-8, 21-16.

Selanjutnya, peraih medali perunggu SEA Games 2025 itu akan berhadapan dengan Beiwen Zhang.

Menilik rekor pertemuan, Putri KW tercatat dua kali kalah dari tunggal putri ranking 24 dunia itu/